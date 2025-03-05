حالة الطقس غدا.. استمرار التغيرات في الأحوال الجوية

يسود غدا الأحد الموافق 4 مايو، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني قبل قليل.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية، أن تكون حـالة الطقس ليلا غدا معتدلة فى أول الليل، مائلة للبرودة فى آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما تتكون فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 26، الصغرى 17



العاصمة الإدارية: العظمى 26، الصغرى 17



6 أكتوبر: العظمى 26، الصغرى 16



بنها: العظمى 25، الصغرى 17



دمنهور: العظمى 26، الصغرى 16



وادي النطرون: العظمى 25، الصغرى 16



كفر الشيخ: العظمى 25، الصغرى 16



المنصورة: العظمى 26، الصغرى 16



الزقازيق: العظمى 26، الصغرى 16



شبين الكوم: العظمى 25، الصغرى 16



طنطا: العظمى 25، الصغرى 16



دمياط: العظمى 24، الصغرى 17



بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 17



الإسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 14



السويس: العظمى 26، الصغرى 15



العريش: العظمى 24، الصغرى 16



رفح: العظمى 23، الصغرى 15



رأس سدر: العظمى 26، الصغرى 17



كاترين: العظمى 15، الصغرى 08



الطور: العظمى 27، الصغرى 19



طابا: العظمى 25، الصغرى 16



شرم الشيخ: العظمى 30، الصغرى 21



الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 15



العلمين: العظمى 22، الصغرى 14



مطروح: العظمى 22، الصغرى 14



السلوم: العظمى 25، الصغرى 15



سيوة: العظمى 27، الصغرى 15



رأس غارب: العظمى 30، الصغرى 21



الغردقة: العظمى 31، الصغرى 20



سفاجا: العظمى 29، الصغرى 21



مرسى علم: العظمى 26، الصغرى 17



شلاتين: العظمى 32، الصغرى 21



حلايب: العظمى 29، الصغرى 22



أبورماد: العظمى 29، الصغرى 21



رأس حدربة: العظمى 28، الصغرى 21



الفيوم: العظمى 26، الصغرى 15



بني سويف: العظمى 27، الصغرى 14



المنيا: العظمى 28، الصغرى 14



أسيوط: العظمى 29، الصغرى 15



سوهاج: العظمى 29، الصغرى 16



قنا: العظمى 30، الصغرى 17



الأقصر: العظمى 31، الصغرى 18



أسوان: العظمى 31، الصغرى 19



الوادي الجديد: العظمى 28، الصغرى 16



أبو سمبل: العظمى 31، الصغرى 18.