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الوطن

موجز الـ9 صباحا| مقتل 6 جنود أتراك في هجوم لحزب العمال.. وطقس اليوم

منذ 37 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ9 صباحا| مقتل 6 جنود أتراك في هجوم لحزب العمال.. وطقس اليوم

حزب العمال الكردستاني

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قتل 6 جنود أتراك وجرح 7 آخرين في هجوم شنه حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يحدث تحسن في الأحوال الجوية، ليسود، اليوم، طقس لطيف على كل الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ23 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 13 درجة مئوية.

وإلى أبرز الأخبار:

 

عاجل مقتل 6 جنود أتراك في هجوم لحزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد

إذاعية تتهم الإخوان بالوقوف وراء إزالة تمثال عبدالناصر من بهو ماسبيرو

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

بالفيديو القرموطي "يقور باذنجان وكوسة" على الهواء

كرم جبر: المرأة انتهكت في عهد الإخوان.. "خطفوهن وتعدوا على حرماتهن"

 

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