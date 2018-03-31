موجز الـ9 صباحا| استشهاد 19 فلسطينيا في غزة.. وطقس اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث استشهد 17 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة في ذكرى يوم الأرض خلال مسيرة احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في إحدى أكثر المواجهات دموية في السنوات الأخيرة.

وتدفّق عشرات آلاف الفلسطينيين، خصوصا من الأطفال والنساء، الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة وإسرائيل في مسيرة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".

ومن المقرر أن تستمر حركة الاحتجاج هذه 6 أسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وعلى الجانب الآخر من الحدود نشرت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية.

وكانت طائرة صغيرة بدون طيار تطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق غزة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 1400 آخرين في المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وإلى أبرز الأخبار:

استشهاد 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال بغزة في ذكرى يوم الأرض

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