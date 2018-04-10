موجز الـ3 صباحا| استنفار "سوري - روسي" في حمص وتحليق مكثف للطائرات

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها عن مصادر سورية، استنفار القوات السورية والروسية الموجودة في حمص، يشمل المطارات والقواعد السورية والروسية بحمص، إضافة لتحليق مكثف للطيران الروسي والسوري في سماء حمص بسوريا.

من جهة أخرى، أكدت روسيا أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بشأن الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق، يتضمن "عناصر غير مقبولة" تجعله أسوأ من مشروع قرار أمريكي سابق.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، للصحفيين إثر جلسة علنية طارئة عقدها مجلس الأمن حول سوريا، إن المقترح الأمريكي الجديد "يتضمن بعض العناصر غير المقبولة، ما يجعله أسوأ من المقترح الأمريكي الأول".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة على مشروعها تدعو للاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية تنحو نحو الخيار الدبلوماسي أكثر منه نحو الخيار العسكري، أجاب السفير الروسي "أخشى أنهم يسعون أكثر إلى الخيار العسكري الذي هو خيار شديد الخطورة".

عاجل استنفار "سوري- روسي" في حمص وتحليق مكثف للطيران

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