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الوطن

موجز 9 صباحا| بن سلمان يطالب بالرد على الهجوم الكيماوي.. وطقس اليوم

منذ 22 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 9 صباحا| بن سلمان يطالب بالرد على الهجوم الكيماوي.. وطقس اليوم

خالد بن سلمان

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الكيماوي المروع الذي نفذه نظام الأسد في دوما.

وأكد بن سلمان، في تغريدات له على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه استخدام الأسلحة المحرّمة دوليا والرد عليه.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، اليوم، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

خالد بن سلمان يطالب المجتمع الدولي بالرد على الهجوم الكيماوي في دوما

الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

فهمي عمر: حراف "الراء" منع آمال فهمي من تقديم النشرات الإخبارية

288 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

اتهامات وتحذيرات.. حصاد جلسة مجلس الأمن بشأن الهجوم الكيماوي بسوريا

"شفيق" لـ"الوطن": أحترم القضاء.. ولا تعليق على أحكامه

 

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