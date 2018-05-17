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الوطن

عاجل| البيان الـ22 لعملية سيناء 2018: مقتل 19 عنصرا تكفيريا في سيناء

منذ 9 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
عاجل| البيان الـ22 لعملية سيناء 2018: مقتل 19 عنصرا تكفيريا في سيناء

قوات المجابهة الشاملة

استمرارًا لمعارك الوطن التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية بكل شجاعة وإقدام لاستئصال جذور الإرهاب الأسود ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصرنا الطاهرة، فقد أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

- قيام القوات الجوية وباستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية.

- القضاء على 10 أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحيازتهم بشمال ووسط سيناء.

- القضاء على 9 أفراد تكفيريين أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الأمنية لوزارة الداخلية عثر بحيازتهم على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بإتخاذهم وكرًا بمنطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش.

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة وعدد من أجهزة الاتصال بشمال سيناء.

- كما تم الكشف عن مخزن تحت الأرض يحتوي على كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التي تحتوي على الفكر التكفيري بوسط سيناء.

- اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء.

- القبض على 20 فردًا من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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