مواعيد جديدة لاستلام محصول القمح من المزارعين خلال "رمضان" ببني سويف

أعلنت لجنة القمح بمديرية الزراعة ببني سويف، عن المواعيد الجديدة لاستلام وتوريد محصول القمح خلال شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء، وذلك بناء على قرار وزارة التموين في هذا الشأن، وذلك للتيسير على الموردين والمزراعين خلال الشهر الكريم.

ووجه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بإخطار أمناء المواقع التخزينية من شون وصوامع وهناجر، بضرورة الالتزام بمواعيد توريد واستلام القمح من الموردين والمزارعين، والإعلان عن هذه المواعيد بأماكن ومنافذ التسليم، مع إعداد تقارير يومية عن الكميات الموردة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتسهيل عمليات التوريد بالمواقع التخزينية المنتشرة بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح المهندس مصطفى راشد، رئيس لجنة القمح بمديرية الزراعة، أن عملية التوريد والتي بدأت منتصف أبريل الماضي وتستمر حتى يونيه المقبل، تسير بشكل منتظم دون مشاكل أو معوقات، مشيرا إلى التواصل الدائم بين لجنة القمح التي تم تشكليلها بقرار من المحافظ، وغرفة العمليات بالديوان العام من خلال المتابعة المستمرة لجميع منافذ الإستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 20 منفذا استلام ما بين شون وصوامع وهناجر ومركز تجميع.