أعلن أحمد سرور سليمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في بني سويف، عن انطلاق المسيرة الكشفية من بوابة بني سويف الغربية سيرا على الأقدام لمسافة 160 كيلومتر وحتى مركز شباب حلمية الزيتون، بالتعاون مع جمعية فتيان الكشافة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف.

وقال " سرور" انطلقت منذ قليل، المسيرة الكشفية لعدد 8 كشاف متقدم و2 قائد كشفي، من البوابة الغربية لمدينة بني سويف، بالتعاون مع جمعية فتيان الكشافة تحت شعار الكشفية انتماء وتنمية، لمسافة 160 كيلو سيرا على الأقدام وحتى الوصول لمركز شباب حلمية الزيتون للمشاركة في مهرجان سرايا القبة الكشفي، بعد غدا الجمعة بمشاركة عدد من الدول العربية".

وأضاف: "خط سيرة المسيرة بدأ من بوابة بني سويف الغربية والمتوقع وصولها في العاشرة من مساء اليوم لمركز شباب زاوية المصلوب والمبيت به، والانطلاق من الواسطى في تمام الساعة الرابعة صباح الخميس، والوصول إلى مدينة العياط الساعة الحادية عشر صباحاً، والانطلاق من مدينة العياط الساعة الرابعة عصرا، والوصول إلى المنيب بالجيزة في تمام الساعة العاشرة مساءً والمبيت، والانطلاق من المنيب في تمام الساعة الرابعة صباح يوم الجمعة، والوصول إلى مركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة ".

وأكد سرور أن المسيرة تتضمن قيام الفريق الكشفي بحملة توعية أثناء السير عن ترشيد استهلاك المياه، وضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل والصحيح حفاظا على مياه نهر النيل.