محافظ البحر الأحمر يوجه بسحب تراخيص الشاحنات المتوقفة خارج الموقف

تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، مدينة سفاجا في إطار جولاته الميدانية والتفقدية داخل مدن المحافظة، ولاحظ توقف شاحنات النقل خارج الموقف المخصص لها، فشدد على عدم ترك أي شاحنات نقل ثقيل خارج الموقف المخصص لها، وسحب رخصة القيادة ورخصة الشاحنة، ودفع غرامات مالية كبيرة لكل سائق يخالف التعليمات.

كما تفقد عبدالله، حسب بيان المحافظة، ميدان الأباريق بسفاجا، مؤكدا ضرورة النظافة المستمرة للمنطقة وعدم ترك أي مخلفات بها حفاظا على المنظر العام، وتفقد أيضا ميدان ميناء سفاجا الدولي، وأصدر توجيهاته لسكرتير مدينة سفاجا بسرعة البدء في رفع كشافات الصوديوم من الشوارع وتغييرها بلمبات الليد الموفرة للطاقة.

ورافق محافظ البحر الأحمر خلال جولته داخل مدينة سفاجا، الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، وكمال سليمان مدير عام التخطيط بالمحافظة، إضافة إلى سكرتير مدينة سفاجا.