ذكر المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد للانتقادات الإسرائيلية لجملة من البنود فى خطتها للسلام، التى لم يكشف النقاب عنها بعد. وفى حديث لوكالة «رويترز» قال «جرينبلات»، إن المفاوضين الأمريكيين دخلوا «مرحلة تدشين الخطة رغم مقاطعة القادة الفلسطينيين لها».

وامتنع مبعوث «ترامب» عن تحديد إطار زمنى لـ«صفقة القرن»، مكتفياً بالقول إن الخطة لن يتم الإعلان عنها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستجتمع فى نيويورك هذا الشهر، كما لم يقدم أى تفاصيل بشأن تلك الخطة التى أثارت شكوكاً حتى قبل الكشف عنها.

واعتبر كبير مساعدى الرئيس الأمريكى جاريد كوشنر أن الفلسطينيين يستحقون قرار الإدارة الأمريكية قطع المساعدات المالية عنهم لقيامهم بتشويه هذه الإدارة.

استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى «مسيرة العودة»

من جهته، وصف أمين مقبول، أمين سر حركة «فتح»، تصريحات «كوشنر» و«جرينبلات» بـ«المزيفة للحقيقة»، مضيفاً فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، أن الإدارة الأمريكية تزيف الحقائق والواقع القائم، لأنها كشَّرت عن أنيابها يوم نقل السفارة الأمريكية عندما أعلنت أن «القدس عاصمة الشعب اليهودى».

على صعيد متصل استشهد طفل فلسطينى، وأصيب 8 أشخاص، برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة فى الجمعة الـ25 لمسيرة العودة، التى تحمل شعار «المقاومة خيارنا».