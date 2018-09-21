تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إنطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للكاراتية للأعمار السنية 12 و 18 سنة بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمشاركة 120 لاعب ولاعبة تمثل قطاعات جنوب الصعيد وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والدكتور صالح عتريس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه و أحمد النجار رئيس منطقة الكاراتية بأسوان .

وقد قدم اللواء سعيد حجازى الشكر للإتحاد المصرى للكاراتية برئاسة الكابتن محمد الدهراوى لإختيار أسوان لإستضافة فعاليات هذه البطولة الرياضية الكبيرة ، موضحاً بأن ذلك يتوازى مع حرص المحافظة المتواصل لدعم وتنشيط حركة السياحة الرياضية من خلال إستعدادها الدائم لإحتضان وإستضافة كافة الفعاليات والمنافسات بمختلف الألعاب الرياضية وذلك نظراً لما تمتلكه أسوان من المقومات الرياضية والسياحية والبنية الأساسية المتمثلة فى الفنادق والملاعب والمطارات فضلاً بأنها تتميز بالمناخ الآمن والشمس المشرقة والطقس الدافئ والطبيعة الخلابة وطيبة وبشاشة أهلها وحسن إستقبالهم للضيوف ليؤهلها كل ذلك لأن تكون مقصداً لإستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة من المعسكرات أو المباريات المحلية والدولية ، مشيراً بأن ذلك يتواكب مع توافر الخبرات والقدرات البشرية فى الإدارة والتنظيم الجيد لكافة الأنشطة الرياضية والشبابية .

ومن جانبه أكد أحمد النجار بأن فعاليات البطولة يشارك فيها لاعبين ولاعبات من 5 محافظات وهى سوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر وأسوان ، مشيراً بأن الفعاليات تضمنت منافسات للكاتا والكوميتيه ويقوم بالتحكيم فيها 10 حكام دوليين وقاريين ومن الإتحاد المصرى ، وقد أختتمت فعاليات البطولة بقيام نائب محافظ أسوان بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى فى هذه البطولة .