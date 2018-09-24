بمناسبة بدء العام الدراسي 2019/2018 وفي إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية، وفي ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال العام الدراسي الجديد والإستعداد لتحقيق عام دراسي منضبط بالتنسيق والتعاون مع السادة المحافظين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

قام اللواء يسرى عبدالله سالم مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية برفقة سيادة المحافظ اللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكل من اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والأستاذة ليلى مرتجى مدير مديرية شمال سيناء التعليمية، ورئيس الأمناء بالمحافظة، بإجراء زيارة ميدانية لمتابعة سير الدراسة بمدارس شمال سيناء لمدارس (الشهيد أحمد عبد العزيز، ومدرسة أحمد عرابي، ومدرسة الدكتورة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات، ومدرسة الروضة الإعدادية بقرية الروضة حيث عاد السلام من جديد لأرض السلام وعادت الحياة والفرحة الغامرة لأهالي المحافظة بالكامل بعودة التلاميذ لمدارسهم من جديد وعودة الأمان.

ومن الجدير بالذكر أنه في أثناء المتابعة الميدانية لرئيس هيئة الأبنية التعليمية فقد تم الإبلاغ عن انهيار جزئي بمدرسة النيل لرياض الأطفال بسوهاج دون وقوع إصابات بشرية، وعلي الفور تم التواصل مع الدكتور عمرو شلتوت مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والذي أفاد بوجود هبوط أرضى بمدرسة النيل بسوهاج وتم تكليف مقاول السنوية باتخاذ اللازم.