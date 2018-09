ترامب: "شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس السيسي"

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين، في نيويورك.

وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي على "تويتر: "شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهر اليوم في مدينة نيويورك"، واصفًا الاجتماع المنعقد بين الطرفين بإنه "اجتماع عظيم".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، في قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات قارة إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وقال السيسي، خلال كلمته في القمة، بمدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نيلسون مانديلا تجسدت في مسيرته آمال الشعوب الإفريقية نحو الاستقلال والكرامة، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب، وأصبح ضمن رموز إفريقية خالدة مثل الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء، وضحى بكل نفيس لتحرير بلاده من الفصل العنصري البغيض.

It was my great honor to welcome President @AlsisiOfficial of Egypt to the United States this afternoon, in New York City. Great meetings! #UNGA pic.twitter.com/dsMZWodpWr