قال إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي لجريدة الوطن، إنه لم تصل أي خطابات رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن تغريم الأهلي بسبب هتافات جماهيره.

وأضاف الخطيب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر"، اليوم الجمعة أن لديه معلومات واضحة، بأن الاتحاد الإفريقي أصدر بالفعل عقوبة على الأهلي، وهي غرامة 20 ألف دولار وإيقاف الجماهير مباراتين، مع إيقاف التنفيذ.

وأردف الخطيب، أن العقوبة ستدخل حيز التنفيذ إذا واصل جمهور الأهلي الهتاف في المباراة الإفريقية المقبلة.