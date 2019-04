أبرز فيديوهات حريق "كنيسة نوتردام" على "تويتر".. تاريخ 7 قرون يشتعل

اندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الاثنين، مما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية.

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى موقع كاتدرائية نوتردام، بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه مساء أمس، بسبب "الحريق الرهيب الذي دمر نوتردام دو باري"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وتستعرض "الوطن" أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحريق كاتدرائية نوتردام في باريس.

نشر حساب باسم "Miash" مقطع فيديو، وعلقت قائلة: "7 قرون من التاريخ تحرقها النيران أمام أعيننا".

7 centuries of history going down in flames infront of our eyes #NotreDame pic.twitter.com/oosq9083Hy — Miash (@ManiAsh) April 15, 2019

ونشر حساب باسم "Mukhtar Albasha" مقطع فيديو، معلقا "لحظة سقوط جزء من الكاتدرائية نوتردام دي باريس، هذه الكاتدرائية تاريخية في فرنسا، ولديها العديد من الحقائق التاريخية".

#Paris #France #NotreDame #عاجل#TheProtector moment when the spire of the cathedral Notre-Dame de Paris falls. this cathedral is a historical moment in France, it is here that took place the coronation of Napoleon, and many other historical facts pic.twitter.com/fygJN8eolT — Mukhtar Albasha #syria (@Mukhtar_Albasha) April 15, 2019

ونشر حساب باسم "leh" مقطع فيديو معلقا "صورة مثيرة لحريق نوتردام عن قرب".

ونشر حساب باسم "Dorota TÓTHOVÁ‏" وعلق قائلا: "مأساة نوتردام ومدى ضعفنا جميعًا شرارة واحدة وأكثر من 850 سنة من التاريخ تحترق أمام أعيننا".

The tragedy of #NotreDame shows how small we all are. One spark and over 850 years of history is burning before our eyes. pic.twitter.com/7kvHmvvJTx — Dorota TÓTHOVÁ (@TothovaDorota) April 15, 2019

ونشر الحساب الخاص بـ"FRANCE 24 English" مقطع فيديو معلقا: ""لقد انهار السقف تمامًا، هناك لهيب يخرج من الجزء الخلفي من الكاتدرائية كما لو كان شعلة".