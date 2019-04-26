مدير "التجنيد": القوات المسلحة عالجت 8 آلاف شاب من "فيروس سي"

قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن القائد الأعلى للقوات المسلحة وجه باشتراك الدولة بالكامل في محاربة "فيروس سي"، موضحًا أن إدارة التجنيد كانت سباقة في هذا الأمر، حيث إن الإدارة يأتي إليها الشباب من أجل أداء الخدمة.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "الشباب كانت بتجيلنا وتتفاجئ إن عندها فيروس سي"، موضحًا أنه بمجرد أن يأتي الشباب للقوات المسلحة يتم إجراء 3 تحاليل لهم، هي: "فيروس سي، فيروس بي، والإيدز".

وأشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إلى أن القوات المسلحة عالجت حوالي 8 آلاف شاب من المصابين بـ"فيروس" من المتقدمين لأداء الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تشترك ضمن الحملة القومية لمكافحة هذا المرض اللعين.