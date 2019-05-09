أخبار ماتفوتكش| حملة ترويج دولية للسياحة المصرية بالتعاون مع CNN

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

حملة ترويج دولية للسياحة المصرية بالتعاون مع CNN

أطلقت وزارة السياحة شراكة موسعة مع شبكة CNN العالمية، لتنفيذ حملة سياحية دولية تهدف إلى تقديم مصر بصورة معاصرة وأكثر حداثة، من خلال مزيج مبتكر يجمع المنصات التليفزيونية، والوسائط الرقمية، ومواقع التواصل، وتتضمن الشراكة، خلق الذراع التجارية للشبكة -التى تنطلق فى مايو الحالى- محتوى متميزاً يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة للشبكة حول العالم إلى مصر. وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن «الحملة تستهدف شرائح مختلفة من السائحين من الأسواق السياحية المختلفة، بينها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وتستفيد من الاهتمام الكبير بين الجمهور الواسع لشبكة CNN حول العالم المهتم بالسياحة، والذى يمثل 66% من جمهورها، ويسافر 50% منهم دولياً بشكل سنوى».

"المجتمعات العمرانية" تطرح سندات بـ10 مليارات لمدن الجيل الرابع

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تولي هيئة المجتمعات العمرانية، إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، لتنفيذ المشروعات المطلوبة في التوقيتات المحددة، وخاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، ما يتطلب توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن.

القصة الكاملة لانسحاب إيران من الالتزامات الأساسية للاتفاق النووي

انسحبت إيران من عدة التزامات أساسية في الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الغربية في عام 2015، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه، وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستواصل تخصيب مخزون اليوارنيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج، مهددا باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوما.

المبعوث الأمريكي نافيا: لا يوجد أي خطة لاقتطاع جزء من سيناء لصالح غزة

نفى المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، أمس، وجود أي خطة أمريكية لأي بند عن إعطاء أجزاء من شبه جزيرة سيناء، إلى قطاع غزة الفلسطيني.

"الصحفيين": منع نشر اسم وصور "المنتج" المتهم بالاعتداء على "صدى البلد"

قرر مجلس نقابة الصحفيين، منع نشر اسم وصورة المنتج الفني، الذي قاد الاعتداء على موقع صدى البلد، إلا في حالة ملاحقته أو اتهامه قضائيًا، وذكرت النقابة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي إلحاقًا بالبيان السابق بشأن الاعتداء الذي وقع على "صدى البلد"، وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص.

إصابة 12 شخصا إثر تصادم قطار بحافلة نقل شمال ألمانيا

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن 12 شخصا أصيبوا بجروح، الأربعاء، إثر وقوع تصادم بين قطار وإحدى حافلات النقل شمال ألمانيا، وأوضح المسؤول الألماني، وفقا لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة من جراء التصادم الذي وقع نتيجة توقف الحافلة لأسباب غير واضحة على مزلقان القطارات بولاية "شيلسفج هولشتاين"، مشيرا إلى أن سائق الحافلة تمكن من القفز منها قبيل وقوع التصادم.

طفل يخنق شقيقته الرضيعة في الدقهلية

لقيت رضيعة مصرعها، على يد شقيقها عمره عامين، خنقها أثناء لهوه معها بإحدى قرى مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من (هبة م. أ.- 24 سنة- ربة منزل)، يفيد بمصرع طفلتها الرضيعة "أمل ع."، عمرها شهر.

مفتي الجمهورية: صلاة التراويح 20 ركعة.. "نرتاح بعد كل 4 ركعات"

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت "ما زاد رسول الله عن ثماني ركعات لا في رمضان ولا غير رمضان" كانت تقصد بها صلاة التهجد وقيام الليل وليس التراويح، موضحًا أن الثابت عن هدي الرسول هو ما كان عليه الأئمة الأربعة في صلاة التراويح وهم 20 ركعة، نرتاح بعد 4 ركعات.

علي حميدة يكشف لـ"الوطن" كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "مملكة الغجر"

قال الفنان الدكتور علي حميدة إنه لا يجسد دور الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي في مسلسل "مملكة الغجر" ولكن الزي البدوي الذي يرتديه هو ما استدعى هذا الإيحاء لدى المشاهدين، بحسب قوله.

"كهربا وحفني" ضمن 20 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا لوادي دجلة

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في تمام العاشرة مساءً، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.