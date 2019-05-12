أخبار ماتفوتكش| السيسي يتابع توفر السلع في رمضان.. وجسر جوي للمعتمرين

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يجتمع بالحكومة لمتابعة جهود توفير السلع في رمضان

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.

آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للمدارس اليابانية.. الأربعاء 15 مايو

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي طلبات الراغبين للالتحاق بالمدارس اليابانية بمراحلها "kg1 ،kg2، الصف الأول الابتدائي، الصف الثاني الابتدائي" عبر موقعها الالكتروني، حتى يوم 15 مايو الجاري، والتي بدأت يوم 1 مايو.

القضاء على خلية إرهابية من 8 عناصر في السعودية

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية، بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

"الجريدة" السودانية: "البشير" قال فى التحقيقات "أصابتنى دعوة مظلوم"

قالت صحيفة «الجريدة» السودانية، أمس، إن الرئيس المعزول عمر البشير، أقر بتورطه فى الاتهامات المتعلقة بـ«الفساد المالى ومخالفة قوانين النقد الأجنبى وغسل الأموال»، التى وجهتها له النيابة العامة، ونقلت الجريدة عن «البشير» قوله خلال التحقيقات «لا شك أنه خلال الـ30 عاماً هنالك مظلومون، ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا».

جسر جوى لنقل معتمرى رمضان إلى جدة والمدينة

بدأت "مصر للطيران" أمس، جسرها الجوى إلى السعودية، لنقل المعتمرين للأراضى المقدسة، وأعلنت الشركة الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسى متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين المقبلين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس. ومن المقرر أن تُسيّر شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية «مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر» إلى كل من جدة والمدينة لخدمة المعتمرين.

"العاصمة" تنهى استعدادات بطولة أمم أفريقيا قبل العيد

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه سيتم قبل عيد الفطر الانتهاء من أعمال التطوير التى تتولاها المحافظة ضمن استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية سواء تطوير المناطق المحيطة بالاستادات ورصف الطرق وطلاء العقارات المطلة على استادى القاهرة والسلام، ورفع كفاءة الأرصفة ومداخل الاستادات والأماكن المحيطة بالملاعب التى تستضيف تدريبات المنتخبات الأفريقية سواء ملعب السكة الحديد أو المقاولين العرب أو بتروسبورت وخلافه.

انهيار عقارين في منشية الصدر بالقاهرة

شهدت منطقة منشية الصدر، انهيار عقارين، بسبب قيام مقاول، بأعمال حفر بجوارهما، ولم تسفر الواقعة عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وتم التحفظ على المقاول المتسبب في انهيار العقارين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

القضاء يؤيد بلاغ المخرج أحمد النحاس ضد سميحة أيوب بالتزوير

قضت محكمة جنح مستأنف الطالبية، الجمعة، من أول جلسة في الجنحة المباشرة رقم 6295 لسنة 2019 جنح الطالبية، ببراءة المخرج أحمد النحاس، من تهمة البلاغ الكاذب، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من الفنانة سميحة أيوب النحاس، والتي أقامتها مؤخراً لإبلاغه عنها لتزويرها في أوراق رسميّة، لإخفاء سنها الحقيقي بهدف الاستمرار في عملها بوظيفتها بعد بلوغها السن القانوني للتقاعد لكي تتمكن من الاستيلاء على أموال الدولة ممثلة في وزارة الثقافة.

نبيلة عبيد: رمضان بالنسبة لي صوم وصلاة وقراءة قرآن

قالت الفنانه نبيلة عبيد، إن طقوسها في رمضان اختلفت عن أيام زمان التي كانت كلها شغل، أما الآن فرمضان بالنسبة لها عبادة وصوم وصلاة وقراءة قرآن، وأضافت لـ"الوطن": دائمًا ما يتغير الزمن، وكنت أقول ذلك لوالدتي، رحمها الله، وكانت ترد علىي "الناس هي اللي اتغيرت"، أتذكر عندما كنا صغارًا كنا ننام جوار الفستان والشريطة والحذاء الجدد، وكان الجيران يجتمعون في أول أيام رمضان والعيد، أما الآن أفتقد هذه الإنسانيات، حتى الاتصالات، كانت أمي تؤنسني، وهي من علَّمتني أن أود أصدقائي وجيراني حتى الآن.

محمد صلاح يخوض مباراة ختام الدوري الإنجليزي.. وفيرمينو يغيب للإصابة

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن المصري محمد صلاح، جناح الفريق، جاهز تماما لخوض مواجهة ولفرهامبتون، المقرر لها غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2018-2019.