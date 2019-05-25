قال المطرب السوري جورج وسوف، إنه لا يحب التعامل مع الهواتف المحمولة والإنترنت: "اللي بيزعجني ويكلمني 20 مرة في الليلة بعمله بلوك".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار": "ساعات بعمل حظر لناس وبنسى، وأكلمهم عادي، ولما يسألوني بديهم الموبايل عشان يفكوا الحظر".

وتابع، أنه اشتاق لرواد زمن الفصل الأصيل: "عشان نبطل نسمع القرف ده، والمغنى بقى قرف".

كما تحدث "سلطان الطرب"، عن أغنيته "حال الجريح"، مشيرًا إلى أنه تبرع بإيرادتها لجمعية "هبة الحياة"، حيث أنه سفيرها: "دي أقل حاجة أعملها، طول عمري بحب الخير ولما ربنا يقدرني مش بقدر أوقفه، ده مش بإيدي".