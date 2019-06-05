يتصف مواليد برج الميزان بالمزاج المتقلب، حيث يميلون أحيانا إلى الضحك والمرح، وفجأة يتوقفون عن ذلك، ويتحولون إلى حالة من الصمت والسكون.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يقترن مع المريخ في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الفلك يدعوك أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان، الهضبة عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.