يحدث اليوم| بدء امتحانات الثانوية العامة.. واستكمال تصفيات أمم أوروبا

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 8 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال إعادة محاكمة "مرسي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

بدء امتحانات الثانوية العامة

تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

تصفيات أمم أوروبا

يلتقي منتخبا كرواتيا وويلز، ايسلندا والبانيا، في الثالثة عصرا، كما يلتقي منتخبا فنلندا والبوسنة والهرسك، استونيا وايرلندا الشمالية، مولدوفا واندورا، ارمينيا وليشتنشتاين، روسيا وسان مارينو، اذربيجان والمجر،في السادسة مساء، فيما يلتقي منتخبا اسكتلندا وقبرص، اليونان وإيطاليا، بلجيكا وكازاخستان، روسيا البيضاء والمانيا، تركيا وفرنسا،في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار تصفيات أمم أوروبا.

"بكم نكتمل" على مسرح أوبرا دمنهور

يقدم على مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء اليوم، العرض المسرحي "بكم نكتمل"، الهيئة العامة لقصور الثقافة.