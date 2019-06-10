قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن زيادة ميزانية المجلس، كانت الأقل من بين مؤسسات الدولة، وذلك بواقع نسبة تقترب من 7%.

وأضاف حسب الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "إحنا قدام رئيس دولة بيراجع موازنة الدولة المصرية بالجنيه والمِللي، وعينه على كل جنيه في مجالات الصرف كافة، ولو لقى ميزانية غير مبررة أو ممكن ترشيدها، بيتدخل"، منوها إلى أن رئيس الجمهورية لا يتدخل في عمل المجلس أو ميزانيته الخاصة.

وأشار إلى أن مجلس النواب رقيب على نفسه، مشيرًا إلى أن هناك لجنة عامة للبرلمان، مُشكَّلة من كل التيارات السياسية، تراجع الموازنة، قبل إقرارها كموازنة عامة للدولة، وذلك في إطار استقلال البرلمان: "ده نظام عالمي، مش اختراعنا".

وواصل: "ما يحكم مصر ليس الأهواء، بل الدستور، وهو ينص على استقلالية مجلس النواب وميزانيته، ومن ثم فلا يجوز أن يطالب أحد بمراقبتها".