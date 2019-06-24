أبدى الإعلامي أحمد موسى، اندهاشه من واقعة مدرس الفلسفة في المرحلة الثانوية سيد العراقي، الذي تداولت مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو خاص به، أظهرته محاطا بحرس وسيارات فخمة.

وقال "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "واضح إنه شاطر، والكلام ده لا يعيبه، بس أنا بسأل ليه كل ده، مش لازم كل العربيات دي، ممكن يكون أصحابه بيجاملوه".

وأضاف، أنه لم يشاهد مثل هذه الأعداد الكبيرة التي ظهرت في الفيديو إلا في مباريات كرة القدم: "ده كان ماتش كرة، مش مجرد مدرس بيشرح، وواضح إنه مجهز نفسه، بيخلص المدرسة ويروح للدروس".

وتابع: "النظام الجديد مش هيخلي الكلام ده موجود، الآلاف مش هياخدوا دروس أو يراجعوا مواد، وده هيوفر فلوس الأهالي، لأن الحد الأدنى للحصة 100 جنيه".