تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 21 يوليو

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، وذلك لمناقشة جميع التفاصيل المرتبطة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد لهذا العام، وقررت اللجنة بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام يوم الأحد الموافق 21 يوليو المقبل، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت المقبل، نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها فى المرحلة الأولى.

السيسي في اجتماع "اللجنة الاقتصادية": مصر حققت أعلى ثالث نمو عالمي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض، خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018-2019، وأضاف راضي أن الرئيس أكد أن "المؤشرت أظهرت تحقيق مصر أعلى ثالث نمو اقتصادي على مستوى العالم بمقدار 5.6%، وانخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 8.9% لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8%، لذات الشهر من العام الماضي، وتطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة".

"النواب" يوافق على ضوابط عمل المنظمات الأجنبية في مصر وفق القانون

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط عمل المنظمات الأجنبية في مصر، من خلال طلب التصريح من قبل وزارة الخارجية، برسم يبلغ حده الأقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، وأن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية.

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في ممارسة عنصرية ضد مجندة من يهود الفلاشا

ذكرت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيقًا في ممارسة عنصرية تجاه يهود الفلاشا، ونقلت وكالة "معا" عن تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، أن الأزمة بدأت بعد أن نشرت مجندة من أصول إثيوبية، تدعى "تالي ماتوكو"، على صفحتها بموقع "فيسبوك" ماتعرضت له الأسبوع الماضي في القاعدة التي تقوم بالخدمة فيها.

ترامب يطالب بعض عضوات الكونجرس بالعودة إلى بلادهن الأصلية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عبر موقع "تويتر"، إنه يجب على عضوات الكونجرس الديموقراطي التقدمي العودة إلى بلدانهن، بالرغم من أن ثلاثة من المشرعين الأربعة الذين كان يشير إليهم ولدوا في الولايات المتحدة وجميعهم بالفعل مواطنون أمريكيون.

"حصاد الثانوية": مدارس الحكومة تتفوق على "الخاصة" فى نسب النجاح.. و"التظلمات" الثلاثاء

احتلت المدارس الحكومية أعلى نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة، بإجمالى 83.6%، وفى مدارس «اللغات» 84.1%، و(خاص مُعان) 87.3%، ومدارس خاصة بمصروفات 62.9%، ومدارس خاصة لغات 87.8%، ومنازل وخدمات 50.3%. وأعلنت وزارة التعليم أنها «تعمل على استحداث نظام جديد لتقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية، يُمكّنهم من خوض تجربة تعليمية حقيقية خالية من الجو النفسى المشحون، والرغبة العارمة فى الحصول على أعلى مجموع، دون النظر إلى جودة التعليم داخل المدرسة»، مؤكدة أن الامتحانات «تمثل عنق زجاجة للطلاب وأولياء أمورهم، للخروج إلى بر الأمان، ونسعى للقضاء على هذه المعاناة».

طقس اليوم الإثنين 15-7- 2019 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم، الإثنين، 15 يوليو، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وفقا لموقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

سينرجي تطرح البوستر الرسمي لـ"الفيل الأزرق 2"

طرحت شركة سينرجي فيلمز البوستر الدعائي لفيلم "الفيل الأزرق2" تمهيدا لعرضه يوم 25 يوليو المقبل بدور العرض، وضم البوستر كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا، بالإضافة إلى باقي أبطال العمل.

فخر العرب الحقيقي.. رياض محرز يصعد بالجزائر لنهائي أمم أفريقيا

نجح منتخب الجزائر في الفوز علي منتخب نيجيريا، بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام علي إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

السنغال تقصي تونس وتحجز موعدا في نهائي أمم أفريقيا

تأهل المنتخب السنغالي إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب انتصاره الثمين على تونس بالدور نصف النهائي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "الدفاع الجوي"، مساء أمس، الأحد.