أخبار ماتفوتكش: السيسي يكرم أوائل خريجي الشرطة.. ومصري يجد 100 ألف درهم في دبي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الدرجة الثانية.

وشهد الرئيس، بالأمس، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، حيث رافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

بدأ بقُبلة على الجبين.. كواليس حوار السيسي مع والدة الشهيد عمر القاضي

صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدة الشهيد عمر القاضي، وقبّل رأسها، في أثناء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أمس، في لافتة تعكس إحساسه بمصاب أسر الشهداء.

وقالت راندا محمود، والدة الشهيد،: "ابني تمنى الشهادة، ونالها، وسعيدة بتكريمه المستمر"، مضيفة: "الرئيس قالي خير ما ربيتي، ثم طلب مني تقبيل رأسي".

بريطانيا تبلغ مجلس الأمن باقتراب الحرس الثوري من "ناقلة النفط"

قالت بريطانيا، إنه لا يوجد دليل بأن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في المياه الإقليمية العمانية، قد اصطدمت بقارب صيد إيراني، معبِّرةً عن قلقها بأن الأولوية هي خفض التصعيد، ولا تريد أي مواجهة مع إيران.

وأبلغت بريطانيا، مجلس الأمن الدولي، باقتراب الحرس الثوري الإيراني من الناقلة خلال عبورها في المياه الإقليمية العمانية، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".

"الجيش الليبي": لدينا أدلة موثقة عن نقل تركيا لعناصر إرهابية إلى ليبيا

تمتلك القيادة العامة للجيش الوطني الليبي معلومات وأدلة على نقل تركيا لعناصر إرهابية إلى ليبيا، بينهم عناصر ما يعرف بـ"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات القريبة فكريا وأيديولوجيا مع جماعة الإخوان الإرهابيين في سوريا، حسبما أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر صحفي.

وأوضح "المسماري"، أن خسارة كثير من التنظيمات الإرهابية لمواقعها داخل سوريا، وانحسارها في إدلب، دفعها إلى نقل بعض مقاتليها إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أن النظام التركي ينقل عناصر متطرفة من دول أخرى، مثل مالي وموريتانيا والنيجر، بالإضافة إلى مجموعات من جماعة بوكو حرام إلى ليبيا.

القصة الكاملة لقرار الخطوط البريطانية إيقاف الرحلات الجوية إلى القاهرة

ألغت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، جميع الرحلات الجوية إلى القاهرة، لمدة أسبوع، كإجراء احترازي، وأخطرت جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة الدولي، بإلغاء الرحلة، وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع.

وصرح متحدث باسم الشركة البريطانية: "إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء وقائي، للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

أعلن الفريق أول محمد زكي ،القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراة للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020.

سائق مصري يسلم حقيبة بها 100 ألف درهم لشرطة دبي: "عشان ربنا يكرمنا"

"يا لو ألاقي شنطة فيها فلوس كتير".. حلم يراود معظم الأشخاص في يقظتهم، ويتمنون أن يتحقق، أملا في التخلص من كل المشاكل المادية، ومن ضمن هؤلاء الأشخاص سائق مصري يعمل في الإمارات، تحقق حلمه بالفعل، ولكن رد فعله كان مختلفا عما كان يتوقع في سره.

"سعد مصطفى عمر" مواطن مصري يعمل في هيئة الطرق والمواصلات بدولة الإمارات العربية المتحدة، في يوم من الأيام، تحقق الحلم الذي راوده كثيرا، ووجد حقيبة بها 100 ألف درهم في الأتوبيس الذي يقوده، ولكنه رفض أن يستحلها لنفسه، رغم أن خياله أصبح حقيقة قد تفتح له الكثير من الأبواب المغلقة.

كلب ضال يعقر 7 مواطنين بينهم 4 أطفال في مصيف جمصة بالدقهلية

عقر كلب ضال، 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، أمس، في أماكن متفرقة من الجسد في مصيف جمصة السياحي بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير الأمن، إخطارًا، من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى جمصة المركزي، بوصول 7 أشخاص مصابين بعقر كلب ضال.

الكلمات الكاملة لأغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه"

حصلت "الوطن" على الكلمات الكاملة لأغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه"، إحدى أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وإنتاج ناي.

رئيس الزمالك: "نكسب الدوري وأي لاعب معاه عرض رسمي مع ألف سلامة"

تحدث رئيس نادي الزمالك، عن مستقبل بعض لاعبي الفريق الأول، بعد انتهاء مؤجلات الدوري المصري الممتاز، موسم 2018/ 2019، وقال خلال تصريحاته لبرنامج الزمالك اليوم: "إن شاء الله نعدي الـ 3 ماتشات المؤجلة، ونكسب الدوري، وأي لاعب داخل الفريق عنده عرض رسمي، يجيبه، وأنا هقوله مع ألف سلامة".