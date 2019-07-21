قال الدكتور محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية بليبيا، إن التدخل التركي الذي يحدث في بلاده ليس وليد اللحظة، حيث جرى رصد سفن تركية في عام 2015 محملة بالعتاد والأسلحة والأغراض العسكرية، كما جرى تسجيل ذخائر وأسلحة في ميناء الخمس الذي يبعد عن طرابلس 130 كيلوا مترًا و ذلك في منتصف شهر نوفمبر عام 2018.

وأضاف الأسمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أن تدخل تركيا في الشؤون الليبية جاء لدعم المشروع الإخواني الليبي ومعاونة حزب العدالة والبناء الإخواني، ودعم المليشيات الإرهابية المسلحة في ليبيا، مشيرًا إلى أن التحالفات الدولية باتت ترفض التدخل التركي، ولافتًا إلى أن ليبيا تحت وصاية دولية ومفروض عليها حظر دولي ضد توريد الأسلحة لها وصدرت عدة قوانين تنص علي حظر إمداد الأسلحة العسكرية إلي ليبيا.

وأوضح، أن تركيا تعمل دائمًا علي إرسال شحنات من الأسلحة باعتراف من المليشيات من بينها الطائرات، وحكومة الوفاق تطلب من تركيا امدادها بالأسلحة والطائرات الحربية، وتعمل حكومة الوفاق على جذب الهيئات الاجنبية الإرهابية لضرب الشعب الليبي، وأرسلت القوات الليبية الوطنية بيان للتحذير من الإتيان بطائرات وسفن محملة بالأسلحة والإرهابيين وجرى ضرب 6 طائرات من قوات الوفاق الأمر الذي أنهكها لأن الجيش الليبي الوطني سيطر على القاعدة الجوية المستخدمة ضد الجيش الليبي.