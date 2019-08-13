شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا مختلفة سياسيا وفنيا ورياضيا، على الصعيدين المحلي والدولي، نبدأها باستعدادات وزارة التعليم العالي لإطلاق مشروع "دراجة لكل طالب"، وإعلان الحكومة عن كشف بترولي جديد غرب المتوسط.

وعن إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قالت صحيفة سويسرية، إن الرئيس استطاع أن يحول مدينة العلمين الجديدة، من مكان لا روح فيه، إلى أهم المشاريع الكبرى في مصر.

وعلى الصعيد الدولي فجرى إعادة فتح مطار هونج كونج بعد إلغاء الرحلات بسبب التظاهرات، ورياضيا يجهز النادي الأهلي "الشناوي" لمواجهة بيراميدز ضمن فعاليات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وتستعرض بوابة "الوطن" تفاصيل الأخبار كالآتي:

"التعليم العالى" تستعد لإطلاق مشروع "دراجة لكل طالب" في بداية العام الدراسى الجديد

تحوَّلت الجامعات المصرية إلى خلية عمل، عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات موافقته على مقترح المشروع القومي للدراجات، والذي يحمل اسم "دراجة لكل طالب"، بتشكيل لجنة متخصصة في كل الجامعات الحكومية والخاصة مع بداية العام الدراسي المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لتغطية احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

وقال الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وصاحب فكرة المشروع، إنه سيجري تطبيق المشروع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه جارٍ تنظيم الكثير من المقابلات مع البنوك لبحث تمويله.

صحيفة سويسرية: السيسي حول العلمين من مكان لا روح فيه لمشروع عملاق

وعن إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قالت صحيفة "نيوى زيرشير زايتونج" السويسرية، إن الرئيس استطاع أن يحول مدينة العلمين الجديدة، التي تقع على ساحل البحر المتوسط، من مكان لا روح فيه، إلى أهم المشاريع الكبرى في مصر، وأضافت الصحيفة، الناطقة بالألمانية وتصدر منذ عام 1760، أن "المدينة التي لم يكن أحد يتخيل في يوم أن تتحول إلى مشروع عملاق، صارت اليوم حلما متلألئا على ساحل البحر المتوسط ​​وواحدة فقط من بين المشاريع الضخمة التي صارت حقيقة في مصر".

الحكومة: اكتشافات بترولية واعدة "غرب المتوسط" تزيد الإنتاج لـ690 ألف برميل يومياً

فيما أكدت الحكومة أن هناك احتمالات بترولية مرتفعة في عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط، بعد الانتهاء من عمل المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد لهذه المناطق البكر، بحسب بيان لوزارة البترول، اليوم.

وتعمل الوزارة حالياً على الإسراع في إسناد هذه المناطق للشركات العالمية الكبرى، التي تمتلك كوادر وخبرات وتكنولوجيا حديثة، لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول.

إعادة فتح مطار هونج كونج بعد إلغاء الرحلات بسبب التظاهرات

وعلى الصعيد الدولي، أُعيد فتح مطار هونج كونج اليوم، مع تحذير مدير المطار من أن تحركات الطيران ستظل متأثرة، بينما قالت الصين إن الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة التي أوقفت الرحلات الجوية في اليوم السابق قد أظهرت "براعم الإرهاب".

مصرع شخص في حادث طعن شمال لندن والدوافع مجهولة

وفي لندن، طُعن رجل حتى الموت في شمال غرب العاصمة البريطانية، أمس، وقالت الشرطة البريطانية إنه جرى بدء التحقيق في جريمة القتل وما زالت الشرطة متواجدة بموقع الجريمة في ميدان مونستر.

قانون العمل الجديد: الفصل بحكم محكمة وإنهاء "استمارة 6"

وسياسيا، يستعد البرلمان، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، للانتهاء وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، استكمالاً للتشريعات العمالية التي أقرها، خلال السنوات الماضية.

وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن "مشروع القانون الجديد يمثل طفرة للعاملين بالقطاع الخاص، خصوصاً أنه قدم عدداً من الامتيازات لهم، أبرزها إنهاء ما يُسمى باستمارة 6، التي كان العمال يعانون بسببها من الفصل التعسّفي، حيث اشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة.

"سياحة الإسكندرية" تحرر 7 مخالفات على الشواطئ في ثاني أيام عيد الأضحى

واستمرارا لحالة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، شن اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أمس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة على شواطئ الإسكندرية، للوقوف على مدى التزام المستأجرين بتعليمات كراسة الشروط وعدم مخالفتهم للأسعار، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بشأن تحقيق الانضباط لأسعار دخول الشواطئ ورفع مستوى الخدمة المقدمة لروادها.

ثانى أيام العيد: انتعاش السياحة.. وإقبال كبير على الحدائق والمتنزهات

وتواصلت احتفالات عيد الأضحى المبارك، لليوم الثاني على التوالي، وتوافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، وسط انتشار أمني مكثف لرجال الشرطة في الشوارع والميادين، فضلاً عن نشر فرق من الشرطة النسائية لحماية الفتيات والسيدات والتصدي للمتحرشين، فيما استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة أعداداً كبيرة من الزوار، وقال الدكتور محمد رجائى، مدير عام حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان استقبلت 35 ألف زائر حتى ظهر أمس، متوقعاً تضاعف العدد في ثالث أيام العيد.

"ولاد رزق2" يتخطى الـ20 مليون جنيه في 3 ليالٍ

وفنيا، اشتدت المنافسة بين أفلام عيد الأضحى رسمياً، بمشاركة 5 أعمال سينمائية، وكانت البداية بفيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، الذي طرح في 25 يوليو الماضي، أى قبل 20 يوماً على بداية سباق العيد، وتخطت إيراداته في تلك الفترة 50 مليون جنيه، وافتتح فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، موسم عيد الأضحى قبل 3 أيام، واقتربت إيراداته من حاجز الـ20 مليون جنيه، حيث حقق في أول أيام عيد الأضحى فقط إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و401 ألف جنيه، بينما كانت البداية بالنسبة لـ"الكنز2" و"انت حبيبي وبس" مساء ليلة العيد بدور العرض السينمائي، ولم يحقق الأول سوى 816 ألف جنيه، بينما حقق الثاني 433 ألفاً فقط.

كما بدأ فيلم "خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وبطولة أحمد حلمي، توزيعه بدور العرض صباح أمس الاثنين، ويرجع تأخر توزيعه بسبب مشكلات في تجهيز النسخة النهائية للعرض.

الأهلى يجهز «الشناوى» لمواجهة بيراميدز.. ولاسارتي يحتوي غضب الصفقات الجديدة

رياضيا، حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على احتواء غضب اللاعبين الجدد بعد استبعادهم من لقاء "اطلع برّه" الجنوب سوداني بالدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا رغم سهولة المنافس، ويرى لاعبو الأهلي محمد مجدي قفشة ومحمود متولي وأليو ديانج، الذين ظهرت عليهم علامات الغضب والدهشة من استبعادهم أمام "اطلع برّه" السوداني، أنه لا يوجد سبب لعدم الاعتماد عليهم خلال اللقاء، في الوقت الذي أكد فيه مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه سيمنحهم الفرصة خلال المباريات المقبلة، خاصة لقاء الإياب، بعد حسم التأهل بشكل كبير والفوز في الذهاب برباعية نظيفة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن "اطلع برّه" كان منافساً مجهولاً بشكل كبير وكان يخشى من حدوث مفاجآت لذلك لعب بالقوام الأساسي، مفضلاً عدم التغيير في التشكيل.