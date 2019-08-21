قررت نيابة مشتول السوق، منذ قليل، عرض الشاب المعتدى عليه في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تداوله مساء أمس داخل قرية "كفر إبراش" بالشرقية، على الطب الشرعي لبيان حقيقة إصابته بإعاقة ذهنية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله عدة أشخاص يعتدون بالضرب على شاب داخل محل حلاقة في قرية كفرأبراش التابعة لمركز مشتول السوق، وقالوا إن الشاب المعتدى عليه معاقا ذهنيا.

فيما توجهت قوة من مركز شرطة مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري رئيس مباحث المركز إلى القرية، وألقت القبض على 6 أشخاص ظهروا بالمقطع، وجرى التحفظ عليهم للعرض على النيابة، فيما ذكرت مصادر أن هناك محاولات للتصالح بين الطرفين، وأن الواقعة كانت "وصلة هزار".

وفي وقت لاحق ظهر الشاب المعتدي عليه في مقطع فيديو جديد، قائلا: "الحكومة وقفت جنبنا وجابت حقنا وخلاص مفيش أي حاجة.. وأقول للحكومة تشكروا على الواجب.. وبشكر المباحث وحكومة مصر كلها.. حكومة مصر فوق دماغي"، وفيما يتعلق بما جرى تداوله عن تعرضه للضرب على موقع "فيسبوك"، قائلا: "مفيش حاجة.. هما كتبوا كدا".

وردا عى سؤال موثق المقطع للشاب قال فيه: "يعني أنت مش معاق ذهنيا..ومكانوش بيعذبوك"، أجاب الشاب نافيا إعاقته وتعذيبه قائلا: "لا.. الحكومة جبتلي حقي".

وفي نهاية المقطع سأل موثق المقطع الشاب عن تعذيبه قائلا: "يعني هما كانوا بيعذبوك؟؟" فرد الشاب قائلا: "آة"، وأعاد موثق المقطع السؤال له، فأجاب الشاب: "كانوا بيهزروا".

كما ظهر الشاب المعتدى عليه في مقطع آخر برفقة الشخص الذي وثق مقطع الاعتداء قائلا: "أنا اللي قولت نتصور" معبرا عن احترامه وحبه له، واختتم مصور الفيديو حديثه قائلا: "عرفت يا عم عشان كل واحد عايز يشتهر"

من جانبه أكد مجدي سليمان أحد أهالي القرية أن الشاب المعتدى عليه من أسرة متوسطة الحال، وأن ما حدث كان "مجرد هزار".

وأغلقت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق اليوم محل الحلاقة الذي جرى فيه تصوير مقطع فيديو.