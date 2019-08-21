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ملحمة حب في استقبال أسياد

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أهالي ببا يشيعون جثامين 3 حجاج أثناء سفرهم من مطار القاهرة

الأطباء يزيلون حوالي 2000 حصوة من معدة سيدة في تايلاند

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