أطلق الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، إشارة بدء الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية المقامة بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

رفع علم الدورة وأقيم طابور حملة الإعلام للجامعات المصرية المشاركة في الدورة، ونبذة مختصرة حول نشأة كل جامعة وتاريخ الجوالة بها، فور إطلاق شارة البدء.

وأكد "سعود" فخره وسعادته بما يراه من حماس وطموح شباب الجامعات المصرية والعربية، مشيرا إلى أن الفرصة المتميزة التي تتيحها هذة الدورة التي يشارك بها لأول مرة ثلاث وفود عربية، تمثل فرصة جيدة ليلتقي طلاب الجامعات المصرية المختلفة مع أقرانهم من الجامعات العربية، لتبادل الأفكار والرؤى والتجارب.

وطالب الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع الأعمال والأنشطة التطوعية التى يمارسونها خلال الدورة، وتطبيقها كل في مجتمعه ووطنه ليكون ملتقى فاعل ومؤثر يحقق أغراض التنمية المستدامة.

وفى ختام الحفل أهدى الدكتور عبدالفتاح سعود درع الدورة إلى الضيوف، كما كرم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، تقديرا لجهوده في دعم جوالة عين شمس.