أكد الدكتور فتحي السلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أنه لم يتم تقديم أي مستندات متعلقة بترخيص فندق وحمام سباحة مخصصين للكلاب بالمحافظة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر": "اشتراطات الترخيص تتضمن إيجار المكان والبطاقة الضريبية والسجل التجاري وشهادة من نقابة الطب البيطري وموافقة مجلس المدينة، وكل هذا لم يحصل، لكن ما حدث استخراج شهادة منشأة بيطرية، وهذا من ضمن مصوغات الحصول على الترخيص ولكنه ليس الترخيص".

وتابع: "جرى استغلال هذا على أنه رخصة، وتلاه افتتاح المكان منذ 4 أيام، وأعطت الإدارة الرخصة لنفسها لمدة عام، ولكن لا يجوز مزاولة أي مهنة دون الحصول على ترخيص".

من جهته قال الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، إن هذا المكان لا يُسمى فندقًا، لكنه "مركز إيواء حيوانات ذات طابع فندقي"، لافتًا إلى أنه الخامس من نوعه في مدينة الغردقة.

وأردف: "الجدل أُثير بسبب تخبط في الإجراءات بين المحافظة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، فيجب تجهيز ورق المكان ثم البطاقة الضريبية والسجل التجاري وبعدها نتقدم لنقابة الأطباء البيطرييين حيث يقومون برسم هندسي معتمد".