نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

تستعرض "الوطن" عددًا من الوظائف الشاغرة ببعض الهيئات والبنوك والشركات، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها كالتالي:

وظائف شاغرة في بنك CIB.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي، حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، منها Personal Banker وTeller.

بمرتبات تصل لـ3500 جنيه.. أكسيد تعلن عن وظائف خدمة عملاء للخريجين

أعلنت شركة "أكسيد" توفر وظائف خدمة العملاء لشركة أمريكانا، على أن يكون العمل بمقريها في القرية التكنولوجية بالمعادي، والقرية الذكية بالسادس من أكتوبر.

وظائف شاغرة في شركة "أورانج مصر".. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة "أورانج مصر" عبر موقعها الرسمي حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، منها Customer Center representative.

بنك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك فيصل الإسلامي حاجته لشغل وظائف لمهندس أمن الشبكات، وفقًا لعدد من الشروط من بينها الحصول على درجة بكالوريوس هندسة أو علوم الحاسب أو مجالات تكنولوجيا المعلومات.

مصرف أبوظبي الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة، للعمل بفروع البنك .

وظائف خدمة عملاء في البريد المصري.. إليك التفاصيل

وأعلنت هيئة البريد المصري عبر صفحتها على فيس بوك، حاجتها لتعيين موظفي خدمة عملاء لقاطني القاهرة الكبرى فقط.

بنك الإسكندرية يعلن وظائف شاغرة.. إليك التفاصيل

كما أعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة، للعمل بفروع البنك بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

نادي القاهرة الرياضي يعلن عن وظائف مديرين وعمال وأفراد أمن

وأعلن نادي القاهرة الرياضي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة ومنها وظيفة - مدير تنفيذي متفرغ.

بنك "أبو ظبي الأول" يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف التفاصيل

وأعلن بنك أبو ظبي الأول، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة.