فتحت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الخميس، تحقيقا في حادث غرق طفل داخل حمام سباحة بمركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا، من مدير مباحث المديرية، بغرق طفل يدعى "عبدالرحمن. ع. ع" داخل حمام سباحة بمركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبه قال أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، إن حمام السباحة مؤجر بحق الانتفاع إلى أحد المستثمرين بمبلغ 40 ألف جنيه في الشهر لمدة 7 سنوات، وأن هناك تعليمات من الوزارة للتشديد على حمامات السباحة المؤجرة، وضرورة توافر الاشتراطات لسلامة رواد حمامات السباحة.

وأضاف "سرور" أن حمام السباحة المذكور فتحه المستثمر من تلقاء نفسه تجريبيا، حيث من المقرر افتتاحه رسميا أكتوبر المقبل، مؤكدا أن فور علمه بالواقعة حرر محضر بالواقعة.