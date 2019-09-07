قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول ضرب استقرار مصر، مشيرًا إلى أن الإعلام القطري والتركي يتداول مقاطع فيديو وهاشتاجات مسيئة للدولة المصرية من أجل تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن الجماعة تتحالف مع حركة 6 أبريل الإرهابية وغيرها من الحركات المناهضة للدولة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن مشاركة المصريين في الهاشتاجات الداعمة للدولة المصرية تعتبر بمثابة رد الجميل للجيش المصري.

وتابع أن القوات المسلحة ملك للشعب، ولذلك فإن من يسيء إليه فإنه يسئ للمصريين، معبرًا عن استيائه من قرار المجلس الأعلى للإعلام الذي يقضي بألا تزيد مدة برامج "التوك شو"، عن ساعتين، وأوضح: "هم شغالين 24 ساعة والإعلام عندنا بيتقاله كفاية ساعتين، دي حرب إعلامية، لكن ملتزمون ونحترم القرارات، وسنستكمل التصدي لهم على صفحاتنا عبر فيس بوك".

وتابع: "العالم كله بيشتغل على مصر زي ما حصل في 2010، وده بسبب دحر الجواسيس والإرهابيين بعد ثورة 30 يونيو، عاوزين يكرهوا الناس في جيشهم، ولادنا وإخواتنا، دول مش مصريين واللي يتكلم على جيشه خاين، واللي يقول كلمه على جيشك اقطع لسانه، عشان هو اللي حماك ووقف جنبك وساندك".