بعد الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض السينمائي، بدأت الأزمات تواجه فيلم الرعب الأمريكي "It: Chapter Two"، المقرر طرحه سبتمبر المقبل، حيث قام أحد منتجين المسلسل التلفزيوني "It" إنتاج عام 1999، بمقاضاة شركة "Warner Bros"، زاعمين أن الاستوديو انتهك عقده من خلال إنتاج فيلمين "It" و"It Chapter Two" دونه، وذلك وفقا لما نشره موقع "فارايتي".

كان فرانك كونيجسبرج ولاري سانيتسكي يديران شركة "Telepictures" في الثمانينيات، عندما حصلا على حقوق تحويل رواية "IT" للكاتب ستيفن كينج، إلى عمل تلفزيوني بنفس العنوان، وطوروا المشروع كمسلسل قصير لقناة "ABC"، ​​واستمروا في مرحلة ما قبل الإنتاج، ثم غادروا الشركة بعد اندماجها مع "لوريمار".

ووفقًا للدعوى القضائية، وقّع "كونيجسبرج" و"سانيتيسكي"، صفقة مع لوريمار جعلتهما "منتجين تنفيذيين غير حصريين" ، بحقوق المشاركة في أي تكملة أو تداعيات أو إعادة إنتاج للعمل.توفي كونيجزبرج في عام 2016 ، عن عمر يناهز 83 عامًا، ويتابع سانيتسكي، 67 عاما، القضية من خلال الكيانات المؤسسية للشركاء.

وزعمت الدعوى أن شركة "وارنر بروس" توقفت عن إصدار بيانات الأرباح في عام 1995، ولم تستشر مطلقًا أيًا من المنتجين حول تعديلات الفيلم الأول "It" الذى تم إصداره في عام 2017، والذي حقق إيراداتقدرت بـ 700 مليون دولار حول العالم، أو "It Chapter Two" الذي سيصدر سبتمبر المقبل، تدعي الدعوى أيضًا أنهم يحق لهم الحصول على 10% من الأرباح الصافية لأي إصدار جديد، والتي تنص الدعوى أنها ستصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.