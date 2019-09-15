"كلنا كده عايزين صورة".. أبطال الألعاب الأفريقية المكرمون لـ"الوطن": السيسي فرحنا

وسط حضور من فئات وشرائح ممثلة لمختلف شباب مصر من سياسيين وأطباء ورواد أعمال، وتواجد لشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وقف أبطال مصر، أصحاب الأرقام القياسية بمجموع ميداليات تاريخية لم يتحقق منذ انطلاق دورة الألعاب الأفريقية عام 1965، يتلقون التحية من رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، وكذلك من أقرانهم، أصحاب الإنجازات في حقول ومجالات العمل المختلفة، لتستمر منصة مؤتمرات الشباب، منصة تكريم المبدعين والمتميزين، منذ انطلاق المؤتمر الأول في أسوان وصولًا إلى المنارة.

رياضيون متميزون في مختلف الألعاب، رفعوا علم مصر على منصات التتويج الأفريقية في 270 مناسبة خلال الدورة الأفريقية، التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط، عزف السلام الوطني المصري في 101 منها لأصحاب الذهبية، نالوا أوسمة الاستحقاق من رئيس الجمهورية، اليوم، في حدث ليس الأول من نوعه، فدائمًا ما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم أبطال الرياضة، كما فعل من قبل مع أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط، وكذلك أبطال الأولمبياد الكبار والشباب، وأيضًا شباب اليد، أصحاب البرونزية في كأس العالم الأخيرة، وناشئوه حاملو لقب المونديال الأخير، كما لم يغفل، أبطال البارلمياد من متحدي الإعاقة، الذين يحرص على تكريمهم في مختلف المناسبات.

بطلة الجودو كاريمان عن تكريم الرئيس السيسي: "موعد مع الفرحة والفخر"

تحية وتصفيق حار من شباب مصر فور الوصول لمركز المنارة، افتتحت بها فعاليات المؤتمر الثامن، لترسم البسمة على وجوه الأبطال، بحسب ما أكدت بطلة مصر في الجودو، حيث كان اللقاء الأول لها مع الشباب في حضور رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن نالت تكريمات من وزير الشباب والرياضة، واتحاد اللعبة، واللجنة الأوليمبية المصرية على إنجازاتها السابقة على المستوى الأفريقي، "تجربة جديدة، وفرحتني في يوم حلو أوي".

لقاء ودي، جمع أبطال مصر في الألعاب الأفريقية بالرئيس عبدالفتاح السيسي، تخلل فعاليات الجلسات، التي شهدها المؤتمر، تراه كاريمان بأنه "موعد مع الفرحة والفخر"، بحسب وصفها، مشيرة إلى أنها أحست بالدعم الشديد من الرئيس لأبطال الألعاب الفردية، "اجتمع بينا، وحسسنا بأهمية اللي بنعمله، وحثنا على المزيد من البطولات والإنجازات لمصر".

وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة، كان التكريم الذي نالته "كاريمان كامل"، الطالبة بكلية الهندسة في السنة النهائية، والتي طلبت في حوارها لـ"الوطن" بعد دورة الألعاب الأفريقية، مزيدا من الدعم للفتيات، وتدخل رئيس الجمهورية لمساواتهن بالشباب في الحصول على فرص المشاركة بالبطولات الدولية حتى تستطيع تحقيق حلمها بميدالية أوليمبية.

فرحة بطلة الجودو بالتكريم من الرئيس، والتقاط الصور التذكارية معه، لم تمنعها من الاستفادة من جلسات المؤتمر الثامن للشباب، التي ناقشات موضوعات كتقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، وكذلك جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، حيث حرصت على الاستماع لكلمات المتحدثين، وحديث الرئيس عن مخاطر الشائعات والإرهاب على المجتمع، وسط أجواء من الفرحة بالتواجد وسط شباب مصر في ملتقاهم، وفخر بالتكريم على إنجازها.

محمد إيهاب: السيسي كرمني بعد فوز لم يتحقق منذ 12 سنة

المصارع محمد إيهاب، المتوج بفضية مصر في المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأفريقية في منافسات وزن 77 كجم، لم يمض على إنجازه سوى أيام قليلة، حتى وجهت له الدعوة ليحضر جلسات المؤتمر الثامن للشباب، الذي كثيرًا ما رأى على شاشات الفضائيات أبطال مصر ومبدعيها في مختلف المجالات، يكرمون على منصته، حتى وجد نفسه بعرقه وجهده، وسط هؤلاء، يصافح الرئيس، ويتحدث إليه، وينال وسام الجمهورية.

يروي إيهاب، الطالب بالفرقة الثالثة في كلية العلوم جامعة قناة السويس، تفاصيل اليوم، الذي بدأ بحضوره لجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب، وحديث الرئيس فيها، ثم أعقبها بحسب حديثه، مباركة الرئيس للأبطال على إنجازهم التاريخي في الدورة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ثم التتويج بوسام الجمهورية من الطبقة الثانية، لحصوله على فضية البطولة.

ميدالية منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2019، يراها المصارع الشاب، واحدة من أغلى الميداليات، لأنها جاءت بعد تغلبه على بطل المغرب، الذي لم يخسر من بطل مصري طوال 12 سنة من المنافسات على المستوى الأفريقي، وهو ما جعل المصارع المصري حديث الصحف المغربية خلال منافسات الدورة، كما أنه كان قريبا جدًا من التتويج بالذهبية، ولكنه خسر أمام بطل الجزائر بخطأ تحكيمي، بحسب حديثه.

أول مصرية تفوز بالعدو في "الألعاب الأفريقية" عن تكريم الرئيس: يوم مميز في حياتي

وتروي بسنت، لـ"الوطن"، أنها تلقت مكالمة هاتفية من اللجنة الأولمبية تخبرها بدعوة الرئيس السيسي لها هي وعدد من الأبطال والبطلات الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية، لحضور فعاليات مؤتمر الشباب الثامن والمشاركة في فعالياته.

ويُعد اليوم مميزا في حياتها حيث حرص الرئيس السيسي على تكريمها بمنحها وسام الرياضة من الطبقة الثانية، "الرئيس اتصور معانا وقلنا كلام تحفيزي كتير.. أنه كان سعيدا بنجاحنا وأنه كان واثقا فينا أننا نقدر نحقق نجاحات كبيرة في البطولة"، حسب حديثها.

وتحلم بسنت بتحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، لذلك تعمل على الاستعداد لها بكل طاقتها بالتجهيز للمعسكرات داخل مصر وخارجها، والتدريب الجيد المتواصل استعدادا للأولمبياد.

"كان عندي إحساس قوي إن الرئيس هيكرمنا لما نرجع مصر" بتلك الكلمات عبَّرت لاعبة الترايثلون بسملة السلاموني، الحاصله على ذهبية الترايثلون بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، عن ثقتها الشديده بتقدير رئيس الجمهورية لأصحاب الهمم، رافعين اسم مصر دوليا في جميع المجالات وليس الرياضة فقط.

وعندما تواصل معها الاتحاد المصري للترايثلون متمثلا في الكابتن أحمد سلامة المدير الفني للمنتخب، الأربعاء الماضي، لإبلاغها بالتكريم، وموعده الذي جاء ليتزامن مع موعد التمرين الخاص بها، توجهت على الفور لمدربها الخاص، مبلغة إياه بهذا التكريم، ليقوم على الفور بتغيير موعد التمارين خاصتها حتى تتمكن من حضور التكريم.

منذ علمها بميعاد التكريم، أخذت تستعد لذلك اليوم الذي لطالما انتظرته وحلمت به، "شعور ميتوصفش بتكريم الريس لينا وإحنا واقفين على المنصة"، بتلك الكلمات وصفت السلاموني شعورها بتكريم الرئيس لها"، لافتة إلى أن تكريمها مع عدد فائزين تخطى الثلاثمائة لاعب حيث كان هناك تكريم لألعاب جماعية أيضا.

لم يكن من المتعارف عليه في الرياضات الفردية منح أوسمة الجمهورية للإنجاز القاري، فتلك المرة الأولى التي يحدث بها ذلك وفق حديث السلاموني لـ"الوطن"، فدائما ما يتم منح الأوسمة للإنجازات العالمية.