أول مصرية تفوز بالعدو في "الألعاب الأفريقية" تكشف كواليس تكريم السيسي

فرحة كبيرة عاشتها بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى، لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، هي وعدد من أبطال وبطلات مصر الذين حققوا نجاحا كبيرا في دورة الألعاب الأفريقية، على منصة مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة، والذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات.

حققت الشابة العشرينية بسنت حميدة إنجازًا تاريخيًا بكونها أول فتاة مصرية وعربية تحصد ميدالية في تاريخ ألعاب القوى بمنافسات 100 متر عدو، وذلك في زمن 11 ثانية و31 جزءا من الثانية لتحقق بطولة جديدة تضيفها إلى سجلها الرياضي.

أول عربية تفوز في "عدو" الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": أحلم بالأولمبياد

وتروي بسنت، لـ"الوطن"، أنها تلقت مكالمة هاتفية من اللجنة الأولمبية تخبرها بدعوة الرئيس السيسي لها هي وعدد من الأبطال والبطلات الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية، لحضور فعاليات مؤتمر الشباب الثامن والمشاركة في فعالياته.

ويُعد اليوم مميزا في حياتها حيث حرص الرئيس السيسي على تكريمها بمنحها وسام الرياضة من الطبقة الثانية، "الرئيس اتصور معانا وقلنا كلام تحفيزي كتير.. أنه كان سعيدا بنجاحنا وأنه كان واثقا فينا أننا نقدر نحقق نجاحات كبيرة في البطولة"، حسب حديثها.

وتحلم بسنت بتحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، لذلك تعمل على الاستعداد لها بكل طاقتها بالتجهيز للمعسكرات داخل مصر وخارجها، والتدريب الجيد المتواصل استعدادا للأولمبياد.