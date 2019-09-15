قال تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، إن ما عرضه أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي من فيديوهات خلال المؤتمر الثامن للشباب الذي عقد في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، هو نوع من أنواع الاحتيال الإعلامي الذي تستخدمه قوى الشر ضد مصر.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه قدم أمام الرئيس نوعا واحدًا فقط من أنواع الاحتيال الإعلامي بالصوت والصورة، ولكن صور الاحتيال الإعلامي كثيرة مثل مانشيت كاذب، أو خبر مجتزأ، أو نظرية إنسانية منطقية من الخارج وإنسانية بينما في الداخل هدامة.

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وتابع: "المواطن العادي لو شاف فيديو من اللي متفبرك ده مش سهل عليه يكتشف إنه فيديو احتيالي، فإعلام الشر اللي بيستهدف المجتمعات ويرتكز على الحته دي، فيه خاصية نقدر نحط على الفيديو أي مشاهد إحنا عاوزينها".