استعرض المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، تقريرًا من موقع الجزيرة القطرية، يوضح أن هناك مكتبا للجزيرة داخل وزارة الدفاع الأمريكية، مؤكدًا أن قناة الجزيرة قامت بحذف التقرير من الموقع حال عرضه على شاشة "Extra news".

وأوضح الخشاب، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن الجزيرة تدعي كذبًا أنها القناة الوحيدة التي تمثل العرب والمسلمين، وتدعى شعارات "من يصدق أمريكا، من يصدق الإدارة الأمريكية"، رغم أن مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة داخل مقر البنتاجون.

وتابع: "هي شكلها قناة عربية بس هي مؤسسة صهيونية، بتقوم بالتطبيع الرسمي مع إسرائيل، يعني لو حصل قصف على غزة، لازم القناة تطلع تستضيف مسؤول إسرائيلي عسكري يطلع يكلم العرب من على هذه الشاشة، بتعمل تطبيع بشكل تدريجي، لازم قناة الجزيرة تستضيف حد من الجيش الإسرائيلي يبرر زي أفيخاي أدرعي".