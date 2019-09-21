الخشاب: الجزيرة مؤسسة صهيونية مستعربة لوأد المقاومة الفلسطينية

قال تامر الخشاب، المخرج التليفزيوني، إن الجزيرة القطرية تُعد قناة صهيونية متخفية تحت اسم عربي، كما أن اللوجو الخاص بها مكتوب بالخط العربي الأصيل، موضحًا أن إسرائيل استخدمت "الصهاينة المستعربين" من أجل وأد المقاومة الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره على شاشة "extra news": "إسرائيل جابت ناس صهاينة بأسماء عربية ووشوش عربية ويخشوا داخل المقاومة الفلسطينية من أجل إضعافها، لما العملية دي نجحت معاهم، خلوها مؤسسات وكانت الجزيرة أول مؤسسة صهيونية مستعربة".

وأشار المخرج التليفزيوني، إلى أن قناة الجزيرة دائما ما تُشيطن حركة "حماس" وتندد أنها خطر على المجتمع الإسرائيلي، مما يجعل إسرائيل تقوم بالتوسع في بناء المستوطنات وبالتالي فإن عملية التطبيع مستمرة.