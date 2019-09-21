قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون التكنولوجيا والمعلومات، إن الشعب المصري فهم حقيقة الشائعات المغرضة والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية في المقام الأول، وذلك خلال أحداث يوم أمس، الجمعة.

وأضاف الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن نسبة تفاعل الشعب المصري مع الشائعات والأكاذيب كانت معروفة للغاية، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت عاملًا مؤثرًا في تشكيل وتكوين وتوجيه الرأي العام وهذا ما حصل خلال السنوات الماضي، حتى إنها أثرت على اتخاذ القرارات العالمية.

وأوضح، أن قناة الجزيرة القطرية بثت فيديوهات مفبركة بالأمس، لادعاء وجود مظاهرات: "يجب أن يكون لنا وجود بقوة على السوشيال ميديا، وألا نترك الشباب ضحية لهذه الشائعات".

وواصل: "الشباب المصري أظهر فبركة الفيديوهات قبل رد الإعلام والجهات الرسمية، حيث فندها بكثير من الأدلة والبراهين".