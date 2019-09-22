قال اللواء دكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن استهداف أكبر معمل بترول في العالم "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، استخدمت فيه صواريخ "كروز" إيرانية الصنع.

وأضاف "فرج" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن تلك الأهداف تم ضربها بشكل محدد ومفصل وبدقة، موضحا أن صاروخ "كروز" هو صاروخ بالستي يخرج خارج إطار الغلاف الجوي ويصل مداه لمساحات كبيرة.

وأكد المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، أن إيران اعتمدت بعد ذلك على استخدام الطائرات دون طيار والتي تمتلك فيها خبرات كبيرة أهلتها لتصنيعها بنسخ وطرازات عده وصلت للطائرات الإنتحارية، مشيرا إلى أن ضرب تلك الأهداف جاء من خلال عبور الطائرات أعلى دولة الكويت والعراق حتى وصلت لأهدافها بالمملكة العربية السعودية.

وتابع: "استخدم 7 صواريخ كروز على الأهداف الثقيلة و18 طائرة مسيرة، واستهداف تلك الأهداف بدقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الجيش الإيراني وكافة الأوضاع والشواهد تؤكد ذلك".

وواصل: "فرنسا أرسلت 7 خبراء للاطلاع والتفتيش والأمم المتحدة عملت مجموعة، وأمريكا عملت مجموعة حتى تكون الإدانة عالمية وأول ما تدان إيران سيتم التعامل معها بشكل عالمي".