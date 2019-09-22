كشف المخرج التلفزيوني، تامر الخشاب، تفاصيل إشاعات وأكاذيب قناة الجزيرة القطرية، فيما يتعلق بالمظاهرات في مصر.

وقال الخشاب، خلال حواره على شاشة "extra news": "مازورة الصوت واحدة وبتتكرر في كل الأحداث، دي تتعمل كورال مش فيديو".

وعلق على اعتراف قناة الجزيرة، بإذاعتها صور قديمة من احتفالات الجماهير المصرية بكأس الأمم الأفريقية، وعرض أحد الفيديوهات الذي جرى تركيب الصوت عليه، مدعية أنها لتظاهرات الجمعة الماضية، قائلا إن القناة مستمرة في حربها على مصر منذ 20 عامًا، في الوقت الذي لم تذيع فيه أي تقرير يدين النظام القطري أو دولة الاحتلال: "ما حدث انسحاب تكتيكي تمهيدًا للخطة المقبلة".

وأوضح "خشاب" أن قادة دولة الاحتلال أشرفت على إنشاء وافتتاح قناة الجزيرة: "معروف إنها عبارة عن كيان صهيوني مستعرب عايش وسطنا، وبعد نجاح فكرة المستعربين اللي بيستهدفوا المقاومة، إسرائيل فكرت في مؤسسة صهيونية مستعربة وسماها الجزيرة عشان تتنكر وسط العرب، بخلاف إنهم عاوزين لسان عربي يكلمونا من خلاله بعد ما فشلوا في ده".