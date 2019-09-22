كشف المخرج التليفزيوني، تامر الخشاب، احتيال قناة الجزيرة القطرية، ونشرها شائعة متعلقة بجدار يحجب البحر في محافظة الإسكندرية عن المارة.

وقال الخشاب، خلال حواره على شاشة "extra news"، إن الحقيقة ترجع إلى مبنى كان يجرى تطويره، ما دفع القناة القطرية والجماعة الإرهابية إلى القول بأن "الجيش يحبس الإسكندرية"، وهو ما لم يحدث.

وأضاف، أن قناة الجزيرة لجأت إلى درجة كوميدية من التهويل، نافيًا أن تكون الحكومة المصرية حجبت كورنيش الإسكندرية عن المارة.

كما رد المخرج التلفزيوني، على ما نشرته القناة القطرية بشأن تسبب أنفاق سيناء في زيادة متاعب السائقين، فيما يتعلق بطول فترات الانتظار، قائلا إن الأنفاق تعبر عن تعمير الحكومة المصرية لسيناء لأول مرة: "هذا يعني أن الحلم الصيوني تبدد للأبد، دخلنا سيناء بـ 5 أنفاق، ما سيزيد الاستثمار، إضافة إلى الكباري العائمة".

وأردف، أن هذا المشروع أضاع حلم دولة الاسرائيلي، لذلك تدخلت قناة الجزيرة وبقية وسائل الإعلام الداعمة للجماعة الإرهابية للتشكيك في مشروع أنفاق قناة السويس.

وواصل: "إعلام الإخوان يريد من ألا نشعر بالإنجاز، حتى يهزمونا نفسيًا ويجعلونا غير قادرين للتقدم إلى الأمام".