أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مصر والتزامها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى العمل على بدء تطبيق اتفاق حزمة الدعم الموجهة لمصر لدعم جهودها في هذا الصدد بتمويل يصل إلى 60 مليون يورو.

وعقدت الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفون ندوة حول التعاون والحوار مع الاتحاد الأوروبي عن الهجرة بمشاركة سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث تناولت الندوة 3 محاور وهي: "تحديات التعاون العابر للأقاليم ونتائج قمة شرم الشيخ بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وحرية الحركة في منطقة شنجن وداخل الاتحاد الأوروبي، وبرنامج عمل الاتحاد الأوروبي ودور وكالة فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية)".

وأكد الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون، أهمية استمرار الحوار للتعاون الإقليمي؛ لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ولتفعيل إعلان شرم الشيخ الذي أصدره القادة العرب والأوروبيين في مصر في فبراير الماضي من أجل تدعيم الاستقرار والأمن والحلول متعددة الأطراف؛ لمنع التهديدات للسلام والأمن الدولي وتعزيز الحلول السياسية للأزمات في الشرق الأوسط.

وتناولت الندوة التي عقدت، مساء أمس، بمقر النادي الدبلوماسي في القاهرة، الحديث حول موضوع حرية التنقل في منطقة شنجن وقواعد الاتحاد الأوروبي لتنظيم عملية الانتقال بين دول تلك المنطقة، والهجرة الشرعية وتشجيع دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين النظاميين على الاندماج في المجتمعات الأوروبية، ودور وكالة "فرونتكس" في مواجهة المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية من خلال التدخل السريع لمساعدة الدول الأعضاء، وتطوير الأبحاث عن طريق خبراء في مجال مراقبة الحدود بالتكنولوجيا الحديثة.

وقال المستشار تيمور: "حرصنا خلال لقاءنا عل تأبين صديق العرب الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك صاحب الموقف المناصر للقضية الفلسطينية وضد الهيمنة الامريكية في العالم والداعم لمنظمة الفرانكفونية وتحويلها الى منظمة دولية واختيار الدكتور بطرس بطرس غالي كأول أمين عام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وكان من أشد داعمي منظمة الاتحاد الأوروبي".

وأكد المستشار تيمور أن مشكلة الهجرة أصبحت ظاهرة عالمية، وهناك العديد من الأزمات داخل منطقة المتوسط التي لا يكفي فيها الحلول الفردية ولا بد أن يكون هناك إجماع دولي حول هذه الحلول في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا غير كافٍ ولم يعالج المشكلة في داخل إطار معايير الاتحاد.

ومن جانبه، أكد رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر المستشار جون باربيه، أهمية تفعيل إعلان شرم الشيخ الذي جرى تدشينه خلال القمة العربية - الأوروبية الأولى التي استضافتها مصر، مشيرا إلى أن الحوار البناء بين الجانبين ساهم في العمل على مواجهة التحديات المشتركة.

وفي تصريحات صحفية على هامش الندوة، أكد "باربيه" أنه جرى تبادل وجهات النظر عن العلاقات المتطورة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بوصفها شريكا استراتيجيا رئيسيا للاتحاد الأوروبي، وكذلك العلاقات المتنامية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة زحما متزايدا تمثل في العديد من الاجتماعات الوزارية المهمة، وانعقاد أول قمة تجمع الزعماء العرب والأوروبيين في مصر.

وأكد أن قمة شرم الشيخ كانت فرصة رائعة ونادرة للحوار بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لوضع رؤى مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجها المنطقة، وهي القمة التي عقدت تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، حيث عززت الاتفاق على أولوية دعم استقرار المنطقة، ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وأوروبا، ووضع حلول سياسية لكل الأزمات والمصاعب السياسية التي نواجهها وعلى رأسها الأزمة الليبية والسورية واليمنية وما تواجهه عملية السلام في الشرق الأوسط من تعثر.

ونوها رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحوكمة بوفد الأتحاد الأوروبي بتطور التعاون مع مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل التزام قوي من القاهرة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مضيفا: "وقعنا مؤخرا اتفاقية لتوفير تمويل في هيئة منح لا ترد بقيمة 60 مليون يورو لتعزيز جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومصر تقوم بجهد متميز في هذا الإطار من خلال العديد من المؤسسات المعنية بمواجهة الهجرة غير النظامية وتهريب والاتجار في البشر، خصوصًا من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الاسكان والصحة، ونحن حاليا في مرحلة تنفيذ اتفاق الـ60 مليون يورو الذي يتضمن حزمة متكاملة لدعم الجهود المصرية".