استعاد الفنان أحمد السقا ذكريات الماضي، مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، ونشر صورة من حفل زفافه تجمع بينه "هنيدي" وزوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

السقا، أرفق تلك الصورة بصورة أخرى، ملتقطة بمهرجان الجونة، وتظهرهما رفقة زوجتيهما، وعلى ما يبدو لم تكن الاختلافات كبيرة، بالرغم من أن الفارق الزمني بين الصورتين 20 عامًا.

وكتب السقا على الصورتين: "حافظ دائما على أصدقائك الحقيقيين، دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل"، وجاءت تعليقات الجمهور إيجابية على الصورة.

الصورة حظيت بتفاعل كبير، وحصلت على أكثر من 72 ألف إعجاب، وعلقت الفنانة بشرى: "جميلة الصورة بألف معنى".

وكان أحمد السقا سلم درع التكريم للفنان محمد هنيدي في ختام مهرجان الجونة السينمائي.