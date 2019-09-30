تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي للمصريين: "اطمئنوا.. أتابع بنفسي إجراءات تنقية بطاقات التموين"

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طمأنهم فيها بشأن ما يتم تداوله حول حذف بعض المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه يتابع هذه الإجراءات بنفسه، وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".

الجنيه يصل لأعلى مستوى مقابل الدولار منذ مارس 2017

شهد الجنيه ارتفاعاً ملحوظا مقابل الدولار، أمس الأحد، في اليوم الأول للتعاملات بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة. نقلا عن شبكة "سكاي نيوز"، وقفز الجنيه إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من مارس 2017، من 16.26 جنيه السبت.

السيسي يكلف الحكومة بإدارة المتحف المصري الكبير وفقا للمعايير العالمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار، ووزيرة السياحة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، مشددًا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية.

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

قال تجار ومستوردون، إنَّ تراجع الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلية، انعكس إيجابًا على أسعار السلع والمنتجات وكذلك الديون الدولارية لـ800 شركة بتخفيض بلغت نسبته 10% على الأقل، نتيجة تراجع التكلفة، وقال أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إنَّ مواصلة الدولار تراجعه مع وجود الكساد العالمي أسهم في تراجع أسعار المطروح من البضائع في الأسواق بتراجع بين 10% و20% من قيمتها السوقية، ومن أهم السلع المتأثرة بتراجع الدولار هي السكر والزيت والزبد الطبيعي والدواجن واللحوم.

بعد السيطرة عليه.. القصة الكاملة لـ حريق بمحطة قطار الحرمين في جدة

أعلنت فرق فرق الدفاع المدني والإطفاء في السليمانية بمحافظة جدة السعودية، اليوم الإثنين، السيطرة على حريق بمحطة قطار الحرمين، وأشارت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، إلى أن عملية التبريد في المنطقة التي أصابها الحريق مستمرة، وفقا للتلفزيون السعودي.

"بن سلمان": النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران

أكد الأمير محمد بن سلمان، أنه إذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران، سنرى المزيد من التصعيد، وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، أن النفط سيصل إلى أسعار خيالية، إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.

"6 أشقاء يرون النور من جديد".. "عينيك في عينينا" تدخل الفرحة على أسرة جديدة

إنجاز جديد يضاف إلى مبادرة "عينيك في عينينا" لمكافحة مسببات العمى التي يرعاها مجلس الوزراء، بعدما تمكنت المبادرة من استعادة بصر 6 أشقاء من أسرة واحدة، بعد 30 عاما من الظلام، بدأ النور يعود رويدا رويدا إلى أعين 6 أشقاء، فقدوا بصرهم منذ الصغر، وجرى علاج ولدين منهما وعاد بصرهما، تحت رعاية المبادرة.

أمين بيت الزكاة: سنتكفل بحالة شقيقة الطفلة جنة حتى تخرجها في الجامعة

أعلن المستشار صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، تكفل المؤسسة بحالة الطفلة أماني شقيقة طفلة المنصورة جنة التي توفيت إثر تعرضها للتعذيب على يد جدتها، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مندوب من بيت الزكاة سيزورها لها، اليوم، ليبلغها مشاعر الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وإبلاغها بتولي حالتها حتى التخرج من الجامعة.

5 أعمال فنية تنعش البلاتوهات بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي

عادت الحياة إلى البلاتوهات من جديد هذا الأسبوع بعد شبه توقف نتيجة مشاركة أغلب النجوم والنجمات في مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم فعاليات دورته الثالثة الجمعة الماضي، واستأنف محمد إمام تصوير فيلمه "لص بغداد " بعد توقف بسبب حضور ياسمين رئيس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

مفاجأة.. خطاب رسمي لـ"كاف": جينيراسيون ليس منسحبًا واجتماع طارئ لحل الأزمة

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة أفريقيا، وجاء الخطاب موجهًأ إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والذي تابع أحداث المباراة أمس وتواجد برفقة بعثة جينيراسيون من أجل العدول عن قراره وخوض المباراة اليوم على ملعب برج العرب.