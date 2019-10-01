تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يجتمع بوزيري التعليم العالي والصحة لمتابعة "التأمين الصحي"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الصحة والسكان، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرات العلاجية، التي يرعاها رئيس الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، خاصةً فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حالياً في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.

مدبولي: "حياة كريمة" ستكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، جاء ذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الجهات المعنية.

صرف جميع معاشات أكتوبر صباح اليوم

وجهت وزارة التضامن، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات أكتوبر؛ لما يزيد على 8.18 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من اليوم، وأشارت الوزارة، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتباراً من صباح اليوم، وذلك لما يزيد على 3.24 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.62 مليار جنيه.

موسكو تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على خلفية انتخابات 2018

أعربت روسيا، الاثنين، عن دهشتها الشديدة جراء فرض العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت كيانات ومواطنين عدة من روسيا بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت عام 2018 في الولايات المتحدة، وجاء في بيان للخارجية الروسية أن هذه العقوبات، التي تستهدف بين آخرين رجل الأعمال المقرب من الكرملين يفغيني بريجوجين "لن تبقى من دون رد".

"عجز التجارة الخارجية يرتفع".. فساد عائلة أردوغان يدمر الاقتصاد التركي

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2% على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار، في حين يواصل بيرات البيرق وزير المالية، صهر الرئيس التركي، وعوده المعسولة للأتراك بشأن تحسن اقتصاد البلاد، وأشار أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة التركية أمامها طريق طويل جدا لإعادة بناء الثقة في اقتصادها بعد العام العصيب الذي مرت به في 2018، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية.

مصادر قضائية ترد على أكاذيب الإخوان بشأن وجود مجاملات في الحركة القضائية

تواصل الأبواق الإعلامية المأجورة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، نشاطها المسموم لضرب استقرار مصر وإشاعة الفوضى في البلاد، مستهدفة في ذلك جميع قطاعات الدولة وأكثرها حساسية، حتى وصل "فيروس أكاذيب الإخوان" إلى منصات القضاء المصري الشامخ، وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن مواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية، روجت كذبا أن هناك مجاملات في الحركة القضائية الأخيرة، التي اعتمدها المجلس القضاء الأعلى، وزعمت هذا المواقع كذباً أن المجاملة شملت ابن النائب العام وابن المستشار أحمد سعيد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بانتدابهما للعمل بدائرة مكتب النائب العام.

قائمة بأسعار السلع التموينية والخضروات بعد انخفاض أسعارها

شهد عدد من السلع الاستهلاكية والخضروات واللحوم انخفاضا ملحوظًا في الأسعار في الأونة الأخيرة، وبرر أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، بأن مواصلة تراجع الدولار، أدى إلى تراجع أسعار المطروح من البضائع في الأسواق بتراجع بين 10% و20% من قيمتها السوقية، ومن أهم السلع المتأثرة بتراجع الدولار هي السكر والزيت والزبد الطبيعي والدواجن واللحوم، وأضاف أن هذا يعتبر انعكسا إيجابيا على أسعار السلع والمنتجات وكذلك الديون الدولارية لـ800 شركة بتخفيض بلغت نسبته 10% على الأقل، نتيجة تراجع التكلفة.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء

تستعرض "الوطن" توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة وفقًا للموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إذ يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وأضافت الهيئة، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية يومي الثلاثاء والأربعاء.

حماقي: الجمهور أقوى كورال غنائي في حفل الإسكندرية

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفل استقبال welcome party ضخم لصالح طلاب جامعة فاروس بالإسكندرية، بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل، حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا لأغنية "نفسي أبقى جنبه" تعالت صيحات وهتافات الطلاب بشكل أثار إعجاب حماقي، الذي وجه لهم الشكر على حفاوة الاستقبال.

الأهلي يطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك.. ويتقدم ببلاغين جديدين ضده

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه يأمل أن يتخذ النائب العام ولجنة الإنضباط باتحاد الكرة المصري، القرار المناسب في الشكاوى والبلاغات التي قدمها النادي ضد رئيس الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وقال محمد عثمان، في مداخلة لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي: "في ظل الأكاذيب وسب وشتائم يراها ويسمعها الملايين بدأت منذ حوالي سنتين، الأهلي ترفع ولم ينزلق ويرد على هذه المهاترات تقديرًا من النادي لجماهيره وقيمته".