6 تسريبات في ليلية واحدة.. الإخوان بين الفشل والفبركة والإرهاب

تسريبات صوتية ورسائل عدة نشرتها الفضائيات المصرية أمس، تفضح كذب جماعة الإخوان الإرهابية وتآمرهم على الشعب المصري والدولة المصرية.

كذب وتزوير وفبركة ومؤامرات واعترافات بالفشل وإرهاب ضد الشعب المصري كشفتها هذه التسريبات التي انتشرت في برامج التوك شو أمس ونستعرضها معكم كما يلي..

اعتراف بارتكاب أعمال إرهابية: كام عملية يولعوا الدنيا

عرض برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، تسجيلا صوتيا للإخواني محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، والمتواجد بلندن، مع أحد عناصر التنظيم بتركيا يكشف فيه ندم الإخوان من استخدام المقاول الهارب.

وكشف التسريب عن اعتراف أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالتخطيط لارتكاب عملية إرهابية قائلًا: "هيعملوا كام عملية يخلوا الدنيا تولع على الآخر".

"جماعتنا في مصر هايعملوا كام عملية يولعوا الدنيا".. "مساء DMC" يعرض تسجيلا لاثنين من الإخوان

تسريب يكشف رصد الإخوان لعساكر الشرطة لاستهدافهم

كما عرض برنامج "مساء dmc"، تسريبات، لعناصر الإخوان الإرهابية، تكشف عن مخطط التنظيم لمراقبة الأكمنة الأمنية واعترافهم بمراقبة بعض سيارت الشرطة في دائرة منطقة الصالحية القديمة.

ويقول أحدهم في التسريب: "بوكس واقف وشوية مخبرين معاهم ضابط واقفين على الطريق اللي هو في اتجاه العلوية، يعني يعتبر طالعين على الطريق قافلينه، اللي هو رايح على العلوية".

"البوكس فيه عساكر".. 3 مكالمات تكشف عن مخطط الإخوان لمراقبة الأكمنة

اعترافات بالإحباط والفشل وسب الشعب المصري

وعرض برنامج "الحياة اليوم" تسريبا لمكالمة الإخواني أسامة عمر مع أحد أعضاء ما يسمى بـ"لجان الحراك الإخوانية"، يعترفان فيها بشعورهما بالإحباط نتيجة فشل مخططاتهم لإحداث الفوضى، كما تضمن التسريب شتائم للشعب المصري ومخططات تستهدف القضاة.

في تسريب جديد.. إخواني يسب الشعب المصري ويكشف مخططا يستهدف القضاة

اعترافات بالفبركة والفشل وسب الشعب المصري لعدم استجابته لهم

ونشر الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تسريبات من مجموعة "واتساب" لقناة "مكملين" الإرهابية حول التظاهرات المزعومة.

ويظهر التسريب اتفاق أعضاء الجماعة الإرهابية على النزول في أوقات الذورة وأوقات خروج الموظفين والطلاب وتصوير مشاهد خروج الطلاب على أنها مظاهرات ضد الدولة المصرية.

بالصور.. رسائل"واتساب"من جروبات "مكملين" تكشف فبركة الإخوان للمظاهرات

استعدادًا للعنف والفوضى: خليك على ندهة كده

كما عرضت شاشة "extra news"، تسريبا هاتفيا لعناصر بجماعة الإخوان الإرهابية يوضح الترتيبات الخاصة بالجماعة قبل أن تصل إليهم أوامر من قيادة الجماعة، وهذا يوضح كما كبيرا من الغباء السياسي، حسبما وصفت مذيعة القناة.

وجاء في التسريب، قيام شخص من عناصر الإخوان يتحدث مع آخر، يقول له "سلام عليكم يا عمي، أخبارك إيه، خلي عندك استعداد لأي حاجة كده"، فيما رد الآخر: "الله يخليك يا غالي، استعداد ! يعني أعمل إيه"، فرد الأول: "يعني تخليك على ندهة كده"، فرد الثاني: "حاضر على ندهة إن شاء الله".

فيديو.. تسريبات صوتية جديدة تكشف تحريض الجماعة الإرهابية على الفوضى

إخواني يسب سكان العشوائيات ويبين انحرافات الإخوان الأخلاقية

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسجيلًا صوتيًا للإخواني الهارب بهجت صابر، يسب فيه الشعب المصري خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، حيث ظهر صابر يتحدث مع شخص آخر غير معلوم ويقول له "يلا نعمل قناة ونسميها فوكس نيوز"، فرد الشخص الآخر: " نسميها فوكس نيوز، مفيش مشكلة"، بينما قال صابر: "ولا نسميها فوكس الدويقة".

وقال بهجت صابر، خلال التسريب: "يا جدع.. الراجل فتح عشرة آلاف وحدة سكنية مسكنين الناس النهارده أهو، بتوع الدويقة وبتوع اسطبل عنتر وعزبة عنتر واسطبل (...)، الراجل مسلم لهم أوضة وصالة ومطبخ وحمام وثلاجة وعفش وكله، لعشر آلالاف (...) من (...) مصر".

تسريب صوتي للهارب بهجت صابر مع فتاة يفضح أخلاق الإخوان