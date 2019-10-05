شرع سائق في قتل عامل دليفري بقرية ورورة مركز بنها في مشاجرة بينهما نشبت بسبب تأخر المتهم في دفع إيجار شقة يملكها والد زوجه المجني عليه.

جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجني عليه.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي مفتش مباحث فرقة بنها بورود بلاغا لمركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول "سيد.م.م" 32 سنة عامل دليفري ومقيم وروره دائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالبطن وجري حجزه للعلاج.

انتقل العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية بسؤال المصاب اتهم "خالد.س.ط" سائق بالتعدي عليه وإحداث إصابته وذلك بسبب تأخر المتهم في سداد قيمة إيجار شقة يسكنها بالعقار ملك والد زوجة المصاب وحال معاتبته ومطالبته بدفع الإيجار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجره قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثا إصابته.

تمكن الرائد أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها وضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 22132 جنح مركز شرطة بنها لسنة 2019م.