في لفتة إنسانية، استجاب يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لأحد معلمي الدراسات الاجتماعية، يدعى سيد مختار، على ضوء طلبه لدراسة مدى إمكانية تلبية رغبته للعمل بمدرسة النور والانتقال من مكان عمله، حيث أنه يعاني من تطاول بعض الطلاب عليه كلاميًا، وبعض محاولات التنمر به في المدرسة التي يعمل بها.

وقال الديب إن مختار، متعلم بطريقة برايل، ويعاني من ضمور في عصب العين لكونه وُلد كفيفا وبدأ في الإبصار بشكل طفيف للغاية بعد إجراء عملية جراحية، مشيرا إلى أنه يعمل عملا إضافيا بأحد النوادي الرياضية والاجتماعية بالمحافظة في الفترة المسائية، وفور علمه بالواقعة قرر مقابلته.